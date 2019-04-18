Переговоры "Реала" по трансферу Азара находятся в завершающей стадии

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Переговоры "Реала" по трансферу Азара находятся в завершающей стадии

"Реал" практически оформил трансфер вингера "Челси" Эдена Азара.

Как сообщает Marca, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии и будут завершены в ближайшие дни. Сумма возможного трансфера остается неизвестной.

Соглашение Азара с "Челси" истекает в 2020 году. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В этом сезоне 28-летний бельгиец провел 44 матча, в которых забил 19 голов и отдал 12 ассистов.

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