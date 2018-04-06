Переговоры с Умтити - приоритет для "Барселоны" на ближайшее время

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Переговоры с Умтити - приоритет для "Барселоны" на ближайшее время

"Барселона" продолжает вести переговоры с защитником Самюэлем Умтити о продлении контракта.

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб планирует решить эту проблему до конца месяца. Отметим, что руководство уверено в благополучном завершении переговоров.

Напомним, что соглашение Умтити с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

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