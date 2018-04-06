Переговоры с Умтити - приоритет для "Барселоны" на ближайшее время
"Барселона" продолжает вести переговоры с защитником Самюэлем Умтити о продлении контракта.
Как сообщает Sport.es, каталонский клуб планирует решить эту проблему до конца месяца. Отметим, что руководство уверено в благополучном завершении переговоров.
Напомним, что соглашение Умтити с "Барселоной" действует до лета 2021 года.
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|30
|67
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|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
|62
|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
|30
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|7
|Севилья
|31
|46
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|Жирона
|30
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|Эйбар
|30
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|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Атлетик Бильбао
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|Алавес
|31
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|30
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|30
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