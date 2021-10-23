Переговоры Салаха с "Ливерпулем" о новом контракте зашли в тупик

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Переговоры Салаха с "Ливерпулем" о новом контракте зашли в тупик

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не может договориться с клубом о продлении действующего соглашения.

Напомним, что контракт между сторонами истекает 30 июня 2023 года.

По информации The Times, "красные" готовы сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком в своей истории, однако требования его агента чрезмерны.

Представитель Салаха хочет, чтобы зарплата его клиента после продления контракта превысила 25 миллионов евро в год. В итоге переговоры зашли в тупик.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Ливерпуль" 11 матчей, забил 12 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Салах хочет остаться в "Ливерпуле" до конца карьеры. | http://soccernews.ru
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