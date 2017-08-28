Переход Абденнура в "Зенит" под угрозой срыва

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Переход Абденнура в "Зенит" под угрозой срыва

Трансфер защитника "Валенсии" Аймена Абденнура в "Зенит" может сорваться, сообщает французская пресса.

28-летний тунисец не хочет переходить в питерский клуб и всячески затягивает переговоры.

Абденнур предпочитает стать игроком "Марселя", который также рассматривает вариант с подписанием центрбека.

Не пропустите: Абденнур сегодня пройдёт медобследование для "Зенита". | http://soccernews.ru

комментарии
федот

Не хочет? так и не нужен такой футболист Зениту, от такого нечего ждать хорошей игры

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