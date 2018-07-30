Переход Абеля Эрнандеса в ЦСКА на грани срыва

Теги цска москваабель эрнандес

Переход Абеля Эрнандеса в ЦСКА на грани срыва

Переход бывшего нападающего "Халла" Абеля Эрнандеса в ЦСКА находится на грани срыва.

"Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем. У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография. Здоровый Абель Эрнандес - это суперигрок для ЦСКА. Источники говорят, что медобследование он не прошёл на сто процентов. Ему ещё предстоят допобследования. ЦСКА к этому вопросу относится очень серьёзно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование. Там и ахилл, и колено. Эрнандес - свободный агент, но армейцы сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата" - сказал известный инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что Эрнандес согласовал с ЦСКА трёхлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

Не пропустите: ЦСКА определился с заменой для Головина. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 Динамо Москва 1 1
8 Локомотив Москва 1 1
9 Уфа 1 1
10 ЦСКА Москва 0 0
11 Крылья Советов 0 0
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов