Переход Абеля Эрнандеса в ЦСКА на грани срыва

Переход бывшего нападающего "Халла" Абеля Эрнандеса в ЦСКА находится на грани срыва.

"Абель Эрнандес уже четыре дня находится в Москве, но никак не может пройти медосмотр. У него большие проблемы со здоровьем. У этого футболиста было много травм в прошлом, и ЦСКА не хочет рисковать, подписывая контракт с тем, у кого такая биография. Здоровый Абель Эрнандес - это суперигрок для ЦСКА. Источники говорят, что медобследование он не прошёл на сто процентов. Ему ещё предстоят допобследования. ЦСКА к этому вопросу относится очень серьёзно, и я не уверен, что Абель в итоге сможет успешно пройти обследование. Там и ахилл, и колено. Эрнандес - свободный агент, но армейцы сомневаются, потому что у него очень высокая зарплата" - сказал известный инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что Эрнандес согласовал с ЦСКА трёхлетний контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

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