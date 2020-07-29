Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ

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Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин не перейдет в московский "Локомотив" из-за чиновника Дениса Пака, которого он избил, сообщает Metaratings.

Дело в том, что чиновник Минпромторга Пак связан по работе с железнодорожным машиностроением. В связи с этим, руководство "РЖД" посчитало нецелесообразным платить большую зарплату футболисту, который ударил чиновника.

Напомним, что инцидент между Паком и Кокориным произошел осенью 2018 года. Между футболистом и чиновником произошел конфликт, в результате которого форвард ударил оппонента стулом по голове. За это Кокорин около года отсидел в тюрьме.

В минувшем сезоне 29-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды. Форвард провел 10 матчей и забил семь голов. Контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом и он станет свободным агентом. Интерес к Кокорину проявляют "Спартак", "Динамо", "Сочи" и "Рубин".

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