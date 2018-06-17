Переход Алиссона в "Реал" на грани срыва

"Реал" не может договориться по трансферу вратаря "Ромы" Алиссона.

Как сообщает Football Italia, "сливочные" не собираются платить за бразильца 80 миллионов евро, которые требует "Рома".

По информации ресурса, "Реал" предлагает за Алиссона 75 миллионов уже с учетом бонусов.

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