Переход Алиссона в "Реал": появились новые подробности

Трансфер бразильского вратаря "Ромы" Алиссона в "Реал" находится под угрозой срыва, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за футболиста не более 60 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов.

При этом, римляне оценивают бразильца в 100 миллионов евро.

Сам Алиссон хочет перейти в "Реал" и уже практически согласовал с клубом условия личного контракта.

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