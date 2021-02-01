Переход Алли в ПСЖ не состоится
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли не перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Get French Football News.
По сведениям издания, президент английского клуба не хочет расставаться с Леви, если не найдет ему замену, что крайне маловероятно из-за нехватки времени.
Стоит отметить, что Алли с 13 января не попадает в заявку "Тоттенхэма", поэтому пошли слухи о его уходе.
В нынешнем сезоне 24-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
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|6
|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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