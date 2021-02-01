Переход Алли в ПСЖ не состоится

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли не перейдет в "Пари Сен-Жермен", сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, президент английского клуба не хочет расставаться с Леви, если не найдет ему замену, что крайне маловероятно из-за нехватки времени.

Стоит отметить, что Алли с 13 января не попадает в заявку "Тоттенхэма", поэтому пошли слухи о его уходе.

В нынешнем сезоне 24-летний Алли провел за "Тоттенхэм" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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