Переход Алвеса в "Манчестер Сити" может сорваться, на бразильца появился новый претендент

Переход защитника туринского "Ювентуса" Дани Алвеса в "Манчестер Сити" может не состояться, информирует The Sun.

По сведениям издания, в борьбу за 34-летнего бека включился лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" рассматривают бразильца в качестве замены Кайлу Уокеру, который как раз и может оказаться в команде Хосепа Гвардиолы.

В завершившемся сезоне Алвес забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru