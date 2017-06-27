Переход Алвеса в "Манчестер Сити" может сорваться, на бразильца появился новый претендент

Теги манчестер сититоттенхэмювентусдани алвескайл уокер

Переход Алвеса в "Манчестер Сити" может сорваться, на бразильца появился новый претендентПереход защитника туринского "Ювентуса" Дани Алвеса в "Манчестер Сити" может не состояться, информирует The Sun.

По сведениям издания, в борьбу за 34-летнего бека включился лондонский "Тоттенхэм". "Шпоры" рассматривают бразильца в качестве замены Кайлу Уокеру, который как раз и может оказаться в команде Хосепа Гвардиолы.

В завершившемся сезоне Алвес забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Тоттенхэм" нацелился на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

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