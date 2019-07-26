Переход алжирского бомбардира в ЦСКА под угрозой срыва
Трансфер форварда "Параду" Закарии Найджи в ЦСКА может не состояться.
По сведениям Record, в борьбу за 24-летнего алжирца вступил португальский "Жил Висенте", который хочет арендовать игрока.
Напомним, что ЦСКА настаивает на полноценном трансфере и готов заплатить за игрока два миллиона евро.
В прошлом сезоне Найджи сыграл 33 матча, в которых забил 21 гол и отдал 7 ассистов.
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