Переход Андре Силвы в "Лестер" признан недействительным

ФИФА отказала "Лестеру" в регистрации полузащитника Адриена Силвы, который который перешел из лиссабонского "Спортинга", сообщает A Bola.

По сведениям издания, в ФИФА посчитали неубедительными аргументы представителей англичан, которые не успели вовремя подать все документы до закрытия трансферного окна.

Таким образом, футболист вернется в расположение "Спортинга" либо будет поддерживать форму с "Лестером", ожидая регистрации трансфера в январе.

Напомним, что 28-летний Силва обошелся "Лестеру" в 25 миллионов евро.

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