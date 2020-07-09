Переход аргентинца Гайча в ЦСКА может сорваться

Фабиан Бустос, агент нападающего "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча, заявил, что переход футболиста в московский ЦСКА может сорваться.

"От ЦСКА никаких новостей, сейчас у нас нет связи с ними. Мы работаем над другими вариантами", — приводит слова Бустоса Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о переходе форварда за 8,85 миллионов евро.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан-Лоренцо". Всего за клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.

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