Переход аргентинца Гайча в ЦСКА может сорваться
Фабиан Бустос, агент нападающего "Сан-Лоренцо" Адольфо Гайча, заявил, что переход футболиста в московский ЦСКА может сорваться.
"От ЦСКА никаких новостей, сейчас у нас нет связи с ними. Мы работаем над другими вариантами", — приводит слова Бустоса Sport24.
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о переходе форварда за 8,85 миллионов евро.
21-летний Гайч является воспитанником "Сан-Лоренцо". Всего за клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Аргентины сыграл 1 матч.
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