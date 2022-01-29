Переход Артура из "Ювентуса" в "Арсенал" может сорваться

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Переход Артура из "Ювентуса" в "Арсенал" может сорваться

Фото сайт "Ювентуса"

Будущее хавбека туринского "Ювентуса" Артура остаётся неопределённым, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, переход 25-летнего футболиста в лондонский "Арсенал" на правах аренды может сорваться.

Клубам не удаётся договориться о сроке аренды. Итальянцы настаивают на 18 месяцах, англичане - на 6.

В текущем сезоне Артур провёл за "Ювентус" 15 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" определил две альтернативы Влаховичу, который выбрал "Ювентус". | http://soccernews.ru
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