Переход Аскасибара в "Зенит" сорвался

Переход полузащитника "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара в "Зенит" не состоится, сообщает FOX Sports.

Пока неизвестно, что стало причиной срыва трансфера. Питерский клуб уже приступил к работе над альтернативными сделками.

Ранее сообщалось, что "Зенит" купит Аскасибара за десять миллионов евро.

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