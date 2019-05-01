Переход Азара в дортмундскую "Боруссию" под угрозой срыва

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Переход Азара в дортмундскую "Боруссию" под угрозой срыва

Дортмундская и менхенгладбахская "Боруссии" не могут договориться о трансфере вингера Торгана Азара, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, "шмели" готовы заплатить за 26-летнего футболиста не более 25 миллионов евро, а "жеребята" требуют 40 миллионов.

Сам бельгиец хочет присоединиться к "жёлто-чёрным" и уже согласовал с ними условия личного контракта.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Боруссию М" 32 матча, забил 12 голов и сделал 11 ассистов. Его договор с клубом истекает в 2020 году.

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