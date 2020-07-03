Переход Баделя в "Локомотив" сорвался
Трансфер полузащитника "Лацио" Милана Баделя в московский "Локомотив" не состоится, утверждает "СЭ".
По информации источника, "железнодорожников" отпугнули запросы хорвата по зарплате.
31-летний футболист потребовал от российского клуба контракт с окладом 4,5 миллиона евро в год.
Напомним, что текущий сезон Бадель проводит на правах аренды в "Фиорентине", сыграл 22 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2,4 миллиона евро.
Не пропустите: "Локомотив" предлагал бывшему скауту "Ювентуса" пост спортивного директора в клубе. | http://soccernews.ru
главное
-
"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука
-
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне
-
У нескольких футболистов "Оренбурга" обнаружено двустороннее воспаление легких
-
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера июня
-
"Вольфсбург" сохраняет интерес к Чалову
Лента новостей
-
"Интер" огласил "Манчестер Юнайтед" условия для выкупа Алексиса Санчеса
-
В автомобиле фаната "Спартака" Ефремова нашли следы постороннего человека
-
Черчесов отреагировал на смерть отца Хабиба
-
Холанд и ещё три футболиста сменили игровые номера в дортмундской "Боруссии"
-
Тульский "Арсенал" объявил о трансфере хавбека "Зенита"
-
Умтити опять получил травму
-
1
"Краснодар" пожаловался в РФС на судейство в матче с "Ростовом"
-
Сане опубликовал прощальное письмо, адресованное "Манчестер Сити"
-
Переход Баделя в "Локомотив" сорвался
-
Дортмундская "Боруссия" согласовала трансфер английского таланта
-
В "Оренбурге" заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в клубе
-
Варан рискует пропустить ближайший матч "Реала" из-за проблем с шеей
-
Журналист Егоров назвал наиболее вероятную дату начала следующего сезона РПЛ
-
"Атлетико" презентовал домашнюю форму на следующий сезон
-
"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука
-
Куртуа лидирует в топ-5 лигах Европы по числу сухих матчей в чемпионате
-
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне
-
Кейн забил всем 29 командам АПЛ, против которых играл
-
"Ростов" подписал 17-летнего нападающего
-
У нескольких футболистов "Оренбурга" обнаружено двустороннее воспаление легких
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17