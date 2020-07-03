Переход Баделя в "Локомотив" сорвался

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Переход Баделя в "Локомотив" сорвался

Трансфер полузащитника "Лацио" Милана Баделя в московский "Локомотив" не состоится, утверждает "СЭ".

По информации источника, "железнодорожников" отпугнули запросы хорвата по зарплате.

31-летний футболист потребовал от российского клуба контракт с окладом 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, что текущий сезон Бадель проводит на правах аренды в "Фиорентине", сыграл 22 матча и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 2,4 миллиона евро.

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