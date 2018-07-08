Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться

Теги ниццамарсельмарио балотелли

Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться

"Ницца" блокирует трансфер итальянского нападающего Марио Балотелли в "Марсель", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "орлята" пытаются воспользоваться опцией в контракте форварда и продлить соглашение еще на год. Технически его контракт истек в конце июня и Балотелли хочет покинуть клуб на правах свободного агента.

Впрочем, если "Ницца" сумеет использовать пункт в контракте, то клуб будет требовать за Балотелли 10 миллионов евро. 

Не пропустите: Пеле стал игроком "Монако". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов