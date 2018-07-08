Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться

"Ницца" блокирует трансфер итальянского нападающего Марио Балотелли в "Марсель", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "орлята" пытаются воспользоваться опцией в контракте форварда и продлить соглашение еще на год. Технически его контракт истек в конце июня и Балотелли хочет покинуть клуб на правах свободного агента.

Впрочем, если "Ницца" сумеет использовать пункт в контракте, то клуб будет требовать за Балотелли 10 миллионов евро.

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