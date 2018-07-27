Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться из-за Райолы

Теги марсельниццамарио балотелли

Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться из-за Райолы

"Марсель" продолжает переговоры с "Ниццей" о переходе итальянского нападающего Марио Балотелли, сообщает Football Itaia.

По сведениям издания, трансфер находится под угрозой из-за завышенных требований агента игрока Мино Райолы. марсельский клуб согласился заплатить за футболиста требуемые 10 миллионов евро. Также "Марсель" готов платить форварду семь миллионов евро в год, но отказывается платить комиссию Райоле, которую считает чрезмерной.

Ранее Райола заявил, что 27-летний Балотелли является свободным агентом и форвард был близок к переходу в "Марсель". Но позже выяснилось, что у него действующий контракт с "Ниццей" до лета 2019 года.

Не пропустите: "Барселона" может подписать игрока ПСЖ через год. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Репетиция 17 тура АПЛ: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграют на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов