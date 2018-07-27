Переход Балотелли в "Марсель" может сорваться из-за Райолы

"Марсель" продолжает переговоры с "Ниццей" о переходе итальянского нападающего Марио Балотелли, сообщает Football Itaia.

По сведениям издания, трансфер находится под угрозой из-за завышенных требований агента игрока Мино Райолы. марсельский клуб согласился заплатить за футболиста требуемые 10 миллионов евро. Также "Марсель" готов платить форварду семь миллионов евро в год, но отказывается платить комиссию Райоле, которую считает чрезмерной.

Ранее Райола заявил, что 27-летний Балотелли является свободным агентом и форвард был близок к переходу в "Марсель". Но позже выяснилось, что у него действующий контракт с "Ниццей" до лета 2019 года.

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