Переход Данило в ЦСКА сорвался

Хавбек Данило Барбоза не перейдёт из "Ниццы" в московский ЦСКА, пишет "Чемпионат".

Клубы не смогли договориться об условиях сделки - переговоры между ними окончательно зашли в тупик.

Неделю назад сообщалось, что армейцы уже согласовали аренду бразильца до лета с опцией выкупа за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Данило практически не играет за "Ниццу" - всего 5 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Не пропустите: ЦСКА подтвердил уход Гайча в "Беневенто". | http://soccernews.ru