Переход Давида Силвы в "Лацио" может сорваться

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Переход Давида Силвы в "Лацио" может сорваться

Испанский полузащитник Давид Силва может не перейти в римский "Лацио", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, сделку затягивает окружение испанца, которое рассматривает варианты с переходом в "Валенсию" или "Аль-Садд". Катарский клуб предложил игроку 10 миллионов евро в год. "Лацио" и "Валенсию" предлагают Силве менее выгодный контракт.

34-летний Силва является свободным агентом после ухода из "Манчестер Сити", за который он выступал с 2010 по 2020 годы. За "горожан" он провел 436 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 140 результативных передач.

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