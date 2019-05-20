Переход де Лигта в "Барселону" находится под угрозой срыва
Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может не перейти в "Барселону", сообщает ESPN.
По сведениям издания, каталонский клуб опасается в срыве трансфера, так как на игрока претендует еще несколько клубов. "Барселона" готова заплатить за футболиста 70 миллионов евро. Самому игроку каталонцы готовы платить около 10 миллионов евро в год. При этом, другие клубы могут предложить де Лигту, а также его агенту Мино Райоле более выгодные условия по личному контракту и комиссионным.
При этом "Барселона" не собирается увеличивать предложение и надеется, что трансфер удастся совершить благодаря желанию самого де Лигта перебраться в каталонский клуб.
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