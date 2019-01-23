Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг в ближайшее время может стать игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу уже прибыл в Амстердам, чтобы урегулировать последние детали трансфера. Ожидается, что "Барселона" заплатит за хавбека более 75 миллионов евро.
Сам де Йонг будет получать в "Барселона" зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Она может вырасти еще на шесть миллионов за счет бонусов. Обычно каталонцы не платят такие суммы молодым игрокам, но в случае с де Йонгом сделано исключение в виду перспективности футболиста.
21-летний де Йонг является воспитанником "Аякса". Всего за клуб он провел 65 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 10 голевых пасов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
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|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
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