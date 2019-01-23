Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока

Теги аяксбарселонафренки де йонгтрансферы

Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг в ближайшее время может стать игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу уже прибыл в Амстердам, чтобы урегулировать последние детали трансфера. Ожидается, что "Барселона" заплатит за хавбека более 75 миллионов евро.

Сам де Йонг будет получать в "Барселона" зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Она может вырасти еще на шесть миллионов за счет бонусов. Обычно каталонцы не платят такие суммы молодым игрокам, но в случае с де Йонгом сделано исключение в виду перспективности футболиста.

21-летний де Йонг является воспитанником "Аякса". Всего за клуб он провел 65 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 10 голевых пасов.

Не пропустите: Девушка дня: Мелисса Сатта - эффектная супруга новичка "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании

Спортивный арбитражный суд принял окончательное решение о возможном исключении "Барселоны" из Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов