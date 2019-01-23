Переход де Йонга в "Барселона": названа зарплата игрока



Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг в ближайшее время может стать игроком "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу уже прибыл в Амстердам, чтобы урегулировать последние детали трансфера. Ожидается, что "Барселона" заплатит за хавбека более 75 миллионов евро.

Сам де Йонг будет получать в "Барселона" зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Она может вырасти еще на шесть миллионов за счет бонусов. Обычно каталонцы не платят такие суммы молодым игрокам, но в случае с де Йонгом сделано исключение в виду перспективности футболиста.

21-летний де Йонг является воспитанником "Аякса". Всего за клуб он провел 65 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 10 голевых пасов.

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