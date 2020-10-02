Переход Дембеле из "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед" на грани срыва

"Манчестер Юнайтед", скорее всего, не подпишет вингера "Барселоны" Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассматривают только вариант с арендой, а "сине-гранатовые" и сам француз настаивают на полноценной сделке.

Трансферное окно закрывается в понедельник, и вряд ли сторонам удастся найти компромисс за столько короткий срок.

В этом сезоне 23-летний Дембеле провёл за "Барсу" 1 матч, а до этого из-за травмы он не играл с ноября 2019 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" назвал "Барселоне" цену на защитника Эрика Гарсию. | http://soccernews.ru