Переход Дембеле в "Ювентус" сорвался
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
"Барселона" пыталась обменять французского нападающего Усмана Дембеле на шведского форварда "Ювентуса" Деяна Кулушевски, но обмен игроками сорвался, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, в итальянском клубе посчитали, что Дембеле слишком травматичен. В настоящее время француз восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
В прошлом сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. На счету 21-летнего Кулушевски 7 забитых мячей и 7 голевых пасов в 47 поединках.
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