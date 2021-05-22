Переход Депая в "Барселону" на грани срыва

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Переход Депая в "Барселону" на грани срыва

Фото инстаграм Мемфиса Депая

Трансфер нападающего "Лиона" Мемфиса Депая в "Барселону" может не состояться, пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, переход 27-летнего футболиста в каталонский клуб напрямую зависит от будущего Рональда Кумана.

Голландский форвард, скорее всего, перейдёт в "Ювентус", если "Барса" уволит его соотечественника. Предложение "старой синьоры" предпочтительнее для него в финансовом плане.

Напомним, что в июне Депай станет свободным агентом и сможет присоединиться к новой команде бесплатно. Об уходе из "Лиона" он уже объявил.

Не пропустите: 15-17 футболистов могут летом уйти из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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