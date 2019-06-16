Переход Дрэгуша в "Зенит" находится под угрозой срыва

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Переход Дрэгуша в "Зенит" находится под угрозой срыва

Форвард румынского "Вииторула" Денис Дрэгуш попал в сферу интересов "Зенита".

По сведениям Fanatik, с игроком уже были согласованы детали контракта и питерский клуб собирался сделать предложение, однако 19-летний румын получил повреждение.

Переговоры между клубами были приостановлены, так как "Зенит" намерен дождаться информации касательно сроков восстановления игрока.

В минувшем сезоне на счету Дрэгуша 11 забитых мячей и 6 ассистов в 38 играх.

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