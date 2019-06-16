Переход Дрэгуша в "Зенит" находится под угрозой срыва
Форвард румынского "Вииторула" Денис Дрэгуш попал в сферу интересов "Зенита".
По сведениям Fanatik, с игроком уже были согласованы детали контракта и питерский клуб собирался сделать предложение, однако 19-летний румын получил повреждение.
Переговоры между клубами были приостановлены, так как "Зенит" намерен дождаться информации касательно сроков восстановления игрока.
В минувшем сезоне на счету Дрэгуша 11 забитых мячей и 6 ассистов в 38 играх.
Читайте также: "Зенит" нацелился на испанского полузащитника. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Челси" не будет увольнять Лэмпарда в течение первых двух лет
-
В "Челси" прокомментировали уход Сарри
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Погба
-
1
"Арсенал" не будет покупать Карраско
-
Переход Дрэгуша в "Зенит" находится под угрозой срыва
-
1
Месси очень нужны трофеи со сборной, но его влияние все портит - Кубок Америки 2019 это подтверждает
-
1
"Барселона" форсирует продажу Суареса
-
1
Сарри - новый главный тренер "Ювентуса"
-
1
Каррера может возглавить "Ювентус"
-
1
"Зенит" близок к покупке Сутормина
-
"Сочи" просматривает Билялетдинова
-
Дзола покинет "Челси"
-
Буффон объяснил уход из ПСЖ
-
У "Кристал Пэлас" могут появиться новые владельцы
-
Муриэль завершил выступления на Кубке Америки из-за травмы
-
"Зенит" поборется за защитника "Наполи"
-
Кононов хочет видеть Мирзова в "Спартаке"
-
Московское "Динамо" может подписать защитника "Шахтера"
-
ЦСКА сделал предложение о выкупе Влашича
-
3
Погба: "Пришло время попробовать свои силы в другом клубе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20