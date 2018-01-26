Переход Джеко в "Челси" может состояться в ближайшие сутки

Теги челсиромаэдин джекоэмерсон пальмери

Переход Джеко в "Челси" может состояться в ближайшие сутки

"Челси" продолжает переговоры по игрокам "Ромы" - защитнику Эмерсону и нападающему Эдину Джеко, сообщает Il Tempo.

По сведениям издания, трансферы могут быть завершены в ближайшие 24 часа. Пока что клубы не согласовали сумму трансферов. Римляне требуют 60 миллионов евро сразу, а лондонцы готовы заплатить 50 миллионов и еще 10 в качестве бонусов.

Также 31-летний Джеко не может договориться с "Челси" по срокам личного контракта и зарплате. Впрочем стороны проведут еще один раунд переговоров.

Не пропустите: Мончи: "Предложение "Челси" по Джеко оказалось недостаточно хорошим". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов