Переход Джеко в "Челси" может состояться в ближайшие сутки

"Челси" продолжает переговоры по игрокам "Ромы" - защитнику Эмерсону и нападающему Эдину Джеко, сообщает Il Tempo.

По сведениям издания, трансферы могут быть завершены в ближайшие 24 часа. Пока что клубы не согласовали сумму трансферов. Римляне требуют 60 миллионов евро сразу, а лондонцы готовы заплатить 50 миллионов и еще 10 в качестве бонусов.

Также 31-летний Джеко не может договориться с "Челси" по срокам личного контракта и зарплате. Впрочем стороны проведут еще один раунд переговоров.

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