Переход Джеко в "Ювентус" на грани срыва
Трансфер нападающего Эдина Джеко из "Ромы" в "Ювентус", вероятно, не состоится.
По информации Football Italia, у туринского клуба изменились приоритеты - интерес к боснийцу угас, а главной целью стал форвард "Барселоны" Луис Суарес.
Велика вероятность, что "старая синьора" усилится именно уругвайским бомбардиром, если тому удастся расторгнуть контракт и стать свободным агентом.
Что касается Джеко, то у него есть два варианта развития карьеры - остаться в "Роме" или перейти в "Интер", который может заплатить за него 12 миллионов евро.
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