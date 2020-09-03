Переход Джеко в "Ювентус" на грани срыва

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Переход Джеко в "Ювентус" на грани срыва

Трансфер нападающего Эдина Джеко из "Ромы" в "Ювентус", вероятно, не состоится.

По информации Football Italia, у туринского клуба изменились приоритеты - интерес к боснийцу угас, а главной целью стал форвард "Барселоны" Луис Суарес.

Велика вероятность, что "старая синьора" усилится именно уругвайским бомбардиром, если тому удастся расторгнуть контракт и стать свободным агентом.

Что касается Джеко, то у него есть два варианта развития карьеры - остаться в "Роме" или перейти в "Интер", который может заплатить за него 12 миллионов евро.

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