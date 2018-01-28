Переход Эванса в "Арсенал" может сорваться из-за травмы игрока

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Переход Эванса в "Арсенал" может сорваться из-за травмы игрока

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью заявил, что трансфер защитника Джонни Эванса в "Арсенал" может сорваться.

"У Джонни повреждена задняя поверхность бедра. Это может помешать его переходу", – приводит слова Пардью Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за 30-летнего Эванса 25 миллионов евро.

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