Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ

BBC обнародовал результаты голосования на звание лучшего январского трансфера в истории АПЛ. Канал провел его на своем сайте среди футбольных болельщиков.

В опросе участвовали переходы Бруну Фернандеша, Немани Видича, Патриса Эвра (все – "Манчестер Юнайтед"), Луиса Суареса, Вирджила ван Дейка, Филиппе Коутиньо (все – "Ливерпуль"), Пьер-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и ряда других игроков.

На первое место болельщики поставили Фернандеша, который набрал 31% голосов.

Напомним, "МЮ" купил португальца у "Спортинга" примерно за 47 миллионов фунтов.