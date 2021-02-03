Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ
BBC обнародовал результаты голосования на звание лучшего январского трансфера в истории АПЛ. Канал провел его на своем сайте среди футбольных болельщиков.
В опросе участвовали переходы Бруну Фернандеша, Немани Видича, Патриса Эвра (все – "Манчестер Юнайтед"), Луиса Суареса, Вирджила ван Дейка, Филиппе Коутиньо (все – "Ливерпуль"), Пьер-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и ряда других игроков.
На первое место болельщики поставили Фернандеша, который набрал 31% голосов.
Напомним, "МЮ" купил португальца у "Спортинга" примерно за 47 миллионов фунтов.
Второе место у ван Дейка (26%), следом идут Видич (15%) и Суарес (13%).
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|Команда
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|27
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|27
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|Челси
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|Тоттенхэм
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
|27
|36
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|34
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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