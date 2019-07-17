Переход Фернандо в "Дженоа" маловероятен

Бразильский полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо, скорее всего, не перейдет в "Дженоа", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, итальянский клуб не сможет платить ему зарплату в размере 2,8 миллионов евро, которые он получает в "Спартаке". Президент "Дженоа" Энрике Прециози прилетал в Москву, но причиной поездки был его частный бизнес, который не связан с футболом.

27-летний Фернандо перешел в "Спартак" летом 2016 года из другого генуэзского клуба "Сампдория" за 12,5 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.

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