Переход Фернандо в "Дженоа" маловероятен
Бразильский полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо, скорее всего, не перейдет в "Дженоа", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, итальянский клуб не сможет платить ему зарплату в размере 2,8 миллионов евро, которые он получает в "Спартаке". Президент "Дженоа" Энрике Прециози прилетал в Москву, но причиной поездки был его частный бизнес, который не связан с футболом.
27-летний Фернандо перешел в "Спартак" летом 2016 года из другого генуэзского клуба "Сампдория" за 12,5 миллионов евро. Всего за московский клуб он провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Спартак" и "Ростов" ведут переговоры о трёх трансферах. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роналду в мире женского футбола! Рассказываем об Алекс Морган - самой известной футболистке в мире
-
"Яндекс" показал, за какие клубы РПЛ больше всего болеют в регионах
-
"Зенит" хочет перехватить у "Спартака" вратаря сборной России
-
"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина
-
"Спартак" и "Ростов" ведут переговоры о трёх трансферах
Лента новостей
-
Вальверде высказался о переходе Гризманна в "Барселону"
-
Переход Фернандо в "Дженоа" маловероятен
-
Болельщик пытался напасть на судью в матче чемпионата России
-
1
Гвардиола - о Сане: "Если человек несчастлив в клубе, пусть уходит"
-
"Ростов" расстался с Гацканом, который выступал за клуб 11 лет
-
1
Малком хочет покинуть "Барселону"
-
Немецкий футболист умер прямо на поле
-
1
Де Лигт прошел медосмотр в "Ювентусе"
-
В "Баварии" сравнили Левандовски с культовым героем боевиков
-
Видео: "Локомотив" исполнил мечту болельщика
-
"Атлетико" объявил о переходе Триппьера
-
Роналду в мире женского футбола! Рассказываем об Алекс Морган - самой известной футболистке в мире
-
1
Лингард оставил автограф фанату на необычном месте
-
"Барселона" согласовала трансфер бразильского таланта
-
1
Глава "Зенита" высказался о будущем Заболотного
-
"Ювентус" близок к покупке португальского защитника
-
1
Назван новый клуб сына Андрея Тихонова
-
"Яндекс" показал, за какие клубы РПЛ больше всего болеют в регионах
-
Фанат "Динамо" может быть осужден за восемь лет за драку с полицейским
-
Наингголан может вернуться в "Кальяри"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17