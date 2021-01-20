Переход форварда ЦСКА Гайча в "Дженоа" сорвался

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Переход форварда ЦСКА Гайча в "Дженоа" сорвался

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч не перейдет в генуэзский "Дженоа", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям издания, итальянский клуб хотел арендовать форварда на полгода, но ЦСКА настаивал на полуторагодовой аренды. "Дженоа" ответил отказом, поэтому переговоры были завершены.

В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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