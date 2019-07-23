Переход форварда "Милана" в "Монако" находится под угрозой срыва
Переход португальского нападающего "Милана" Андре Силвы в "Монако" может не состояться, сообщает La Repubblica.
По сведениям издания, футболист уже прошел медицинское обследование в "Монако", но не может договориться с клубом по условиям личного контракта. В связи с этим его трансфер приостановлен. "Монако" был готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.
Таким образом, в ближайшее время форвард может вернуться в "Милан", с которым у него действует контракт до лета 2022 года.
Прошлый сезон 23-летний Силва на правах аренды провел в "Севилье". За испанский клуб он сыграл 40 матчей, забил 11 голов и отдал три ассиста.
Не пропустите: "Милан" договорился о трансфере нападающего "Атлетико". | http://soccernews.ru
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