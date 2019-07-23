Переход форварда "Милана" в "Монако" находится под угрозой срыва

Теги миланмонакоандре силватрансферы

Переход форварда "Милана" в "Монако" находится под угрозой срыва

Переход португальского нападающего "Милана" Андре Силвы в "Монако" может не состояться, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, футболист уже прошел медицинское обследование в "Монако", но не может договориться с клубом по условиям личного контракта. В связи с этим его трансфер приостановлен. "Монако" был готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.

Таким образом, в ближайшее время форвард может вернуться в "Милан", с которым у него действует контракт до лета 2022 года.

Прошлый сезон 23-летний Силва на правах аренды провел в "Севилье". За испанский клуб он сыграл 40 матчей, забил 11 голов и отдал три ассиста.

Не пропустите: "Милан" договорился о трансфере нападающего "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы

Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов