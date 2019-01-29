Переход форварда "Спартака" в турецкий гранд: появились новые подробности

Теги спартак москвагалатасарайзе луиштрансферы

Переход форварда "Спартака" в турецкий гранд: появились новые подробности

Агент нападающего "Спартака" Зе Луиша Мануэль Пирес сообщил, что его клиентом действительно интересуется "Галатасарай", но "красно-белых" не устраивает предложение турецкого клуба.

"Галатасарай" действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но "Спартак" не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое "Спартак" примет, но предложение "Галатасарая" им не нравится", - приводят слова Пиреса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" хочет арендовать Зе Луиша, либо купить его за 10 миллионов евро, но в рассрочку.

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов.

Не пропустите: "Спартак" поздравил клубную легенду с солидным юбилеем. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона"

"Реал" нацелился на форварда, которым интересуется "Барселона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов