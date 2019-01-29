Переход форварда "Спартака" в турецкий гранд: появились новые подробности

Агент нападающего "Спартака" Зе Луиша Мануэль Пирес сообщил, что его клиентом действительно интересуется "Галатасарай", но "красно-белых" не устраивает предложение турецкого клуба.

"Галатасарай" действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но "Спартак" не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое "Спартак" примет, но предложение "Галатасарая" им не нравится", - приводят слова Пиреса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Галатасарай" хочет арендовать Зе Луиша, либо купить его за 10 миллионов евро, но в рассрочку.

В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов.

Не пропустите: "Спартак" поздравил клубную легенду с солидным юбилеем. | http://soccernews.ru