Переход форварда "Спартака" в турецкий гранд: появились новые подробности
Агент нападающего "Спартака" Зе Луиша Мануэль Пирес сообщил, что его клиентом действительно интересуется "Галатасарай", но "красно-белых" не устраивает предложение турецкого клуба.
"Галатасарай" действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но "Спартак" не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое "Спартак" примет, но предложение "Галатасарая" им не нравится", - приводят слова Пиреса российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Галатасарай" хочет арендовать Зе Луиша, либо купить его за 10 миллионов евро, но в рассрочку.
В нынешнем сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и забил 11 голов.
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|17
|28
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|Рубин
|17
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|7
|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
|17
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|Оренбург
|16
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|Арсенал Тула
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|Динамо Москва
|17
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|13
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|16
|17
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|Уфа
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|15
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|17
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|17
|10