Переход форварда "Валенсии" в "Атлетико" сорвался
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль сообщил, что нападающий команды Родриго Морено не перейдет в "Атлетико".
"Мы в курсе, что Родриго может уйти из "Валенсии". 13 августа клуб сообщил мне, что его трансфер в "Атлетико" практически согласован. Но затем переход был отменен", - приводит слова Тораля Football Espana.
Ранее сообщалось, что "Атлетико" предложил за 28-летнего Родриго 55 миллионов евро. Эта сумма могла увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов.
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|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
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|Хетафе
|38
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|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32