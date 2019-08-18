Переход форварда "Валенсии" в "Атлетико" сорвался

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Переход форварда "Валенсии" в "Атлетико" сорвался
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль сообщил, что нападающий команды Родриго Морено не перейдет в "Атлетико".

"Мы в курсе, что Родриго может уйти из "Валенсии". 13 августа клуб сообщил мне, что его трансфер в "Атлетико" практически согласован. Но затем переход был отменен", - приводит слова Тораля Football Espana.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" предложил за 28-летнего Родриго 55 миллионов евро. Эта сумма могла увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов.

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