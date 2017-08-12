Переход Габигола в лиссабонский "Спортинг" под угрозой срыва

Появились сложности при переходе нападающего "Интера" Габриэла Барбозы в лиссабонский "Спортинг", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, португальский клуб не хочет платить зарплату футболиста во время его аренды. "Нерадзурри" согласны на то, чтобы "Спортинг" выплатил хотя бы один миллион евро.

Отметим, что Габигол зарабатывает в "Интере" 2,7 миллиона евро в год.

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