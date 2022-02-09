Переход Гайча из ЦСКА в "Индепендьенте" может сорваться

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

Переход аргентинского нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча в "Индепендьенте" находится под угрозой срыва, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, главный тренер аргентинского клуба выступает против трансфера, так как не рассчитывает на Гайча. Впрочем, форвардом также интересуется "Сан-Лоренсо".

В данный момент Гайч выступает на правах аренды за "Уэску", но испанский клуб намерен досрочно вернуть его "армейцам".

В нынешнем сезоне 22-летний Гайч провел за "Уэску" 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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