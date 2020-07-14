Переход Гайча в ЦСКА сорвался: названа причина

Нападающий "Сан Лоренцо" Адольфо Гайч не перейдёт в московский ЦСКА.

По информации TNT Sports, сделка сорвалась из-за требований агентов 21-летнего футболиста.

Сообщается, что представители форварда потребовали комиссию за трансфер в размере 850 тысяч евро.

ЦСКА оказался не готов платить такие деньги агентам, поэтому переговоры были приостановлены.

Гайч является воспитанником "Сан Лоренцо", сыграл 27 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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