Переход Гайча в ЦСКА сорвался: названа причина
Нападающий "Сан Лоренцо" Адольфо Гайч не перейдёт в московский ЦСКА.
По информации TNT Sports, сделка сорвалась из-за требований агентов 21-летнего футболиста.
Сообщается, что представители форварда потребовали комиссию за трансфер в размере 850 тысяч евро.
ЦСКА оказался не готов платить такие деньги агентам, поэтому переговоры были приостановлены.
Гайч является воспитанником "Сан Лоренцо", сыграл 27 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
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