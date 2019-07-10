Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

Теги спартак москвалокомотив москвамаринато гильерметрансферы

Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

"Спартак" договорился о контракте с вратарем "Локомотива" Маринато Гильерме, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб предложил голкиперу зарплату в размере девяти миллионов евро за три года. Еще три миллиона Гильерме может получить в качестве подписного бонуса. Также три миллиона евро "красно-белые" предложили агенту российского бразильца.

Впрочем, переходу может помешать контракт голкипера с "Локомотивом", который действует до 31 декабря 2019 года. "Спартак" хочет, чтобы "Локомотив" отпустил 33-летнего вратаря летом бесплатно, но "железнодорожники" отказываются с ним расставаться.

Не пропустите: "Спартак" объявил о переходе немецкого хавбека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе, Санчо и де Лигт вошли в число самых дорогих молодых игроков мира

Мбаппе, Санчо и де Лигт вошли в число самых дорогих молодых игроков мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов