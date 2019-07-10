Переход Гильерме может обойтись "Спартаку" в 15 миллионов евро

"Спартак" договорился о контракте с вратарем "Локомотива" Маринато Гильерме, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб предложил голкиперу зарплату в размере девяти миллионов евро за три года. Еще три миллиона Гильерме может получить в качестве подписного бонуса. Также три миллиона евро "красно-белые" предложили агенту российского бразильца.

Впрочем, переходу может помешать контракт голкипера с "Локомотивом", который действует до 31 декабря 2019 года. "Спартак" хочет, чтобы "Локомотив" отпустил 33-летнего вратаря летом бесплатно, но "железнодорожники" отказываются с ним расставаться.

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