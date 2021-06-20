Переход Глушакова в "Нижний Новгород" сорвался

Фото: инстаграм Дениса Глушакова

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков не перейдет в "Нижний Новгород", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, нижегородский клуб не устроили финансовые требования игрока. В связи с этим переговоры прекращены.

34-летний Глушаков в минувшем сезоне провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2021 года.

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