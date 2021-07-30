Переход Гризманна в "Атлетико" маловероятен

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Переход Гризманна в "Атлетико" маловероятен

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, скорее всего, не вернется в мадридский "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям источника, руководство и тренерский штаб каталонского клуба довольно поведением футболиста и его отношением к работе. Многие в "Барселоне" хотят сохранить игрока, но проблемой является его высокая зарплата, поэтому клуб по-прежнему ищет возможность для его продажи. 

 

В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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