Переход Гризманна в "Атлетико" маловероятен
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, скорее всего, не вернется в мадридский "Атлетико", сообщает Marca.
По сведениям источника, руководство и тренерский штаб каталонского клуба довольно поведением футболиста и его отношением к работе. Многие в "Барселоне" хотят сохранить игрока, но проблемой является его высокая зарплата, поэтому клуб по-прежнему ищет возможность для его продажи.
В прошлом сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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