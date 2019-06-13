Переход Хамеса в "Наполи" под угрозой срыва

Будущее полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса по-прежнему находится под вопросом.

Как сообщает Football Italia, у колумбийца пока есть только один реальный вариант продолжения карьеры - это "Наполи".

Однако неаполитанцам не удаётся договориться с королевским клубом об условиях трансфера.

"Реал" требует за Хамеса 55 миллионов евро, а "Наполи" хочет взять игрока в аренду или купить по более низкой цене.

Напомним, что контракт хавбека с "бланкос" рассчитан до 2021 года.

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