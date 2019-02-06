Переход Хамшика в китайский клуб под угрозой срыва: названа причина
"Наполи" приостановил трансфер словацкого полузащитника Марека Хамшика в "Далянь Ифань", сообщает официальный сайт клуба.
Итальянский клуб обвинил китайскую сторону в нарушении договоренностей по оплате трансфера футболиста. Более детальная информация пока не разглашается.
Напомним, что "Далянь Ифан" согласовал трансфер хавбека за 15 миллионов евро без учета бонусов. Самому Хамшику китайцы предложили трехлетний контракт с зарплатой в девять миллионов евро в год.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9