Переход Хамшика в китайский клуб под угрозой срыва: названа причина

"Наполи" приостановил трансфер словацкого полузащитника Марека Хамшика в "Далянь Ифань", сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский клуб обвинил китайскую сторону в нарушении договоренностей по оплате трансфера футболиста. Более детальная информация пока не разглашается.

Напомним, что "Далянь Ифан" согласовал трансфер хавбека за 15 миллионов евро без учета бонусов. Самому Хамшику китайцы предложили трехлетний контракт с зарплатой в девять миллионов евро в год.

Не пропустите: "Милан" согласовал первый летний трансфер. | http://soccernews.ru