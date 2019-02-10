Переход Хамшика в китайский клуб: появились новые подробности



Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик близок к переходу в "Далянь Ифан"​, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, переход футболиста состоится в понедельник, 11 февраля. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" приостановил трансфер хавбека, так как китайский клуб задержал первый платеж.

В нынешнем сезоне 31-летний Хамшик провел за "Наполи" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.

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