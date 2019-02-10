Переход Хамшика в китайский клуб: появились новые подробности
Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик близок к переходу в "Далянь Ифан", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, переход футболиста состоится в понедельник, 11 февраля. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Наполи" приостановил трансфер хавбека, так как китайский клуб задержал первый платеж.
В нынешнем сезоне 31-летний Хамшик провел за "Наполи" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.
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|23
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|8
|Сампдория
|22
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|23
|32
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|Торино
|22
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|Сассуоло
|22
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|12
|Парма
|23
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|18
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|22
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|19
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|22
|13
|20
|Кьево
|23
|9