Переход Хамшика в китайский клуб: появились новые подробности

Теги наполидалянь ифанмарек хамшиктрансферы

Переход Хамшика в китайский клуб: появились новые подробности
Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик близок к переходу в "Далянь Ифан"​, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, переход футболиста состоится в понедельник, 11 февраля. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" приостановил трансфер хавбека, так как китайский клуб задержал первый платеж. 

В нынешнем сезоне 31-летний Хамшик провел за "Наполи" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.

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