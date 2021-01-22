Переход хавбека "Ниццы" Данило в ЦСКА сорвался
Московский ЦСКА не сумел договориться о трансфере полузащитника "Ниццы" Данило Барбозы.
Как сообщает Bobsoccer, несмотря на многочисленные слухи, 24-летний футболист не присоединится к армейцам.
Ранее СМИ писали, что столичный клуб арендует бразильского хавбека с правом выкупа.
В текущем сезоне Данило сыграл за "Ниццу" всего 5 матчей. Его рыночная стоимость - 6,5 миллиона евро.
Не пропустите: ЦСКА нацелился на хавбека "Ольборга". | http://soccernews.ru
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