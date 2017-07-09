Переход Хесе в "Фиорентину" может сорваться из-за высокой зарплаты игрока

"Фиорентина" продолжает интересоваться испанским нападающим ПСЖ Хесе Родригесом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб практически согласовал аренду футболиста с правом последующего выкупа. Но есть проблема в договоренности с самим игроком.

Зарплата Хесе в Париже составляет семь миллионов евро в год, а "Фиорентина" не готова платить ему такие деньги. Таким образом клубы либо будут платить ему зарплату вместе, либо форварду придется пойти на снижение оклада.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона 24-летний Хесе выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды, но затем канарцы решили не выкупать его трансфер.

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