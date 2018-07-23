Переход игрока "Аякса" в "Барселону" может быть отложен до конца августа



Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг не спешит переходить в "Барселону", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист сначала хочет вывести свою команду в Лигу Чемпионов. "Аякс" участвует в квалификационном раунде ЛЧ, который завершится только 29 августа.

При этом, каталонский клуб пока не может договориться с "Аяксом" по сумме трансфера игрока. "Барселона" предложила за 21-летнего Де Йонга 40 миллионов евро, но "аяксиды" не намерены с ним расставаться меньше, чем за 50 миллионов.

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