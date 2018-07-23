Переход игрока "Аякса" в "Барселону" может быть отложен до конца августа

Теги барселонааяксфренки де йонг

Переход игрока "Аякса" в "Барселону" может быть отложен до конца августа
Полузащитник "Аякса" Френки Де Йонг не спешит переходить в "Барселону", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист сначала хочет вывести свою команду в Лигу Чемпионов. "Аякс" участвует в квалификационном раунде ЛЧ, который завершится только 29 августа.

При этом, каталонский клуб пока не может договориться с "Аяксом" по сумме трансфера игрока. "Барселона" предложила за 21-летнего Де Йонга 40 миллионов евро, но "аяксиды" не намерены с ним расставаться меньше, чем за 50 миллионов.

Не пропустите: Летом "Барселона" планирует расстаться с шестью игроками. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов