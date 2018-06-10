Переход игрока ПСЖ в "Арсенал" находится под угрозой срыва

Полузащитник ПСЖ Ясин Адли сомневается насчет перехода в "Арсенал", сообщает RMС.

По сведениям издания, хавбек прибыл в Лондон, чтобы подписать контракт с "канонирами", но в последний момент взял паузу, так как задумался о своем решении перейти в английский клуб.

В минувшем сезоне 17-летний Адли провел 11 матчей в юношеской Лиге УЕФА и забил 1 гол. Также на его счету один поединок за первую команду ПСЖ.

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