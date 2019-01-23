Переход Игуаина в "Челси": появились новые подробности
Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин близок к переходу в "Челси", сообщает официальный твиттер лондонского клуба.
Английский клуб в ближайшее время арендует футболиста на полгода. На трансфере форварда настоял главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри, который ранее работал с ним в "Наполи".
31-летний Игуаин перешел в "Милан" прошлым летом из "Ювентуса" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах за миланский клуб, забил восемь мячей и отдал три голевых паса.
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|Команда
|М
|О
|1
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|60
|2
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|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
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|19
|Фулхэм
|22
|14
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|Хаддерсфилд Таун
|23
|11