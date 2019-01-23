Переход Игуаина в "Челси": появились новые подробности

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Переход Игуаина в "Челси": появились новые подробности

Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин близок к переходу в "Челси", сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Английский клуб в ближайшее время арендует футболиста на полгода. На трансфере форварда настоял главный тренер "аристократов" Маурицио Сарри, который ранее работал с ним в "Наполи".

31-летний Игуаин перешел в "Милан" прошлым летом из "Ювентуса" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах за миланский клуб, забил восемь мячей и отдал три голевых паса.

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